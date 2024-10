Dopo i sopralluoghi effettuati nel quartiere di Sant'Elia, in seguito all'attivazione del porta a porta, è stato disposto il quarto intervento straordinario di ritiro dei rifiuti abbandonati. Il lavoro di pulizia 'straordinario' è partito dal pomeriggio di ieri, mercoledì 20 febbraio ed è tuttora in corso.

Per l'amministrazione comunale si tratta di un intervento oneroso che fuoriesce da quelli compensati a corpo e viene pagato extra a misura. L'attività di asportazione dei rifiuti è già stata completata in piazza Vasco de Gama, via Livingstone e via Schiavazzi ed è attualmente in corso nella via Magellano. Proseguirà poi con gli interventi nella via Utzeri ed in tutte le altre. Il completamento dell'intervento è previsto per la giornata di venerdì 22.

A seguire, verrà avviata un'analoga pulizia straordinaria nel quartiere Is Mirrionis ove è attualmente in corso uno specifico sopralluogo: da via Timavo, passando per via Seruci, la situazione è totalmente da terzo mondo. Chi non rispetta la differenziata è solito abbandonare ogni giorno sacchetti di immondizia di ogni genere, senza contare poi gli automobilisti di passaggio che, in arrivo dai centri limitrofi, approfittano della situazione per abbandonare buste colme di rifiuti. Il tutto a danno di quei pochi che si sono adattati alle regole dettate dalla Giunta Comunale.