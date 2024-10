La Fondazione Sardegna Film Commission comunica che Lux Vide Spa, società di produzione leader in Italia e in Europa (Don Matteo, Nati ieri, La Bella e la Bestia, per citarne alcuni), ricerca attori e aspiranti attori per ruoli e figurazioni speciali di tutte le età per la produzione di una serie televisiva che verrà realizzata in Sardegna il prossimo settembre.

Il casting si svolgerà a Cagliari nei giorni martedì 5 e mercoledì 6 luglio.

I candidati interessati a partecipare al casting sono pregati di presentarsi muniti di curriculum vitae, due fotografie (un primo piano e una figura intera), e fotocopie di carta d’identità e codice fiscale.

Per informazioni e iscrizioni scrivere all’email casting@mommotty.it

http://www.luxvide.it/