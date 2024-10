C’è tempo sino al prossimo 16 novembre per fare domanda per la selezione di 40 alunni per la partecipazione ai laboratori di rap e storytalling promossi dalla Scuola Civica di Musica. A voce della determinazione n. 6484/2017 a firma del dirigente del Srvizio Pubblica istruzione, Politiche giovanili e Sport, il termine inizialmente fissato per le ore 24 del giorno 7 novembre dell’anno corrente è quindi prorogato di nove giorni.

I posti disponibili sono così suddivisi: due laboratori di rap e storytelling per adolescenti di età compresa tra 11 e 14 anni; due Laboratori di rap e storytelling per giovani di età compresa tra 15 e 18 anni.

La selezione avverrà esclusivamente secondo l’ordine cronologico di arrivo delle istanze di iscrizione, sino al raggiungimento del numero massimo di allievi per ciascun laboratorio.

Invariate anche le modalità di presentazione della domanda che, corredata di copia del documento d’identità, dovrà essere consegnata presso la Segreteria della Scuola, nella via Venezia 23, da lunedì a venerdì dalle 15 alle 19. In alternativa telematicamente all’indirizzo di posta elettronica scuolacivicadimusica@comune.cagliari.it .

La modulistica e l’avviso sono consultabili e scaricabili attraverso il link sotto indicato. Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Segreteria della Scuola o ai seguenti numeri telefonici: 070-6775631, 070-6775633.

Con preghiera di cortese diffusione. Informazioni e dettagli su www.comune.cagliari.it .