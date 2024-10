Il Comune di Sassari ha pubblicato un avviso di selezione di una guida turistica.

Gli interessati devono presentare domanda di partecipazione presso il Centro dei Servizi per il Lavoro di Sassari – Via Bottego – Sassari.

Le domande possono anche essere presentate tramite raccomandata A/R indirizzata a: Provincia di Sassari Centro dei Servizi per il Lavoro – Via Bottego – 07100 Sassari (è necessario allegare copia documento d’identità e relativa documentazione richiesta) oppure tramite posta elettronica solo in formato PDF (allegare copia documento d’identità e relativa documentazione) all’indirizzo:cslsassari@provincia.sassari.it.

Verranno considerate valide le domande trasmesse entro la data del 3 marzo 2015 (farà fede il timbro postale). Dovrà essere presentato la nuova dichiarazione Isee 2015.

L'avviso e il modello della domanda possono essere scaricati dalla home page del sito web del Comune di Sassari: http://www.comune.sassari.it