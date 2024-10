“Dagli ultimi aggiornamenti, ad oggi a Selegas non risulta nessun caso di positività al Covid-19. Non per questo però dobbiamo abbassare la guardia. Continuiamo a rispettare le regole e siamo fiduciosi”.

Così il bellissimo post sui social del primo cittadino di Selegas, Alessio Piras, (nella foto di apertura), alla popolazione, che ci tiene a ribadire però che non deve essere abbassata la guardia, ma bensì occorre sempre indossare la mascherina, rispettare le distanze ed evitare gli assembramenti e igienizzare spesso le mani.

Nelle scorse settimane, nel centro abitato che conta poco meno di 1400 anime, erano 4 i soggetti che avevano riscontrato positività al virus ed erano in auto-isolamento domiciliare in stretto contatto con l’Amministrazione Comunale e con le autorità sanitarie competenti. Oggi, finalmente la bella notizia che rincuora.