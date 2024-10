Si è presentata al liceo scientifico Pitagora di Selargius per ricevere l'incarico di supplenza ma, essendo sprovvista di green pass, è stata respinta. La protagonista dell’episodio avvenuto questa mattina è una insegnante di circa 50 anni che ha anche chiamato i carabinieri.

La 50enne si è presentata a scuola per ricevere l'incarico, ma una operatrice scolastica addetta ai controlli, dopo averle chiesto il certificato verde o quello relativo al tampone, non avendone ottenuto nessuno, non l'ha fatta entrare. La professoressa a quel punto ha chiamato il 112, segnalando l'episodio e sottolineando come l'operatrice scolastica, a suo dire, non aveva alcuna delega per effettuare i controlli.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Selargius che hanno verificato la regolarità di tutta la procedura messa in atto dalla scuola e dopo aver accertato anche il mancato possesso di Green pass da parte dell'insegnante supplente, l'hanno convinta a tornare a casa