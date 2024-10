Ha lasciato tutti increduli e attoniti la scomparsa di Fabio Deidda, il 46enne cagliaritano morto mentre giocava a calcetto a Selargius, nei campi della Orione 96, in via Watt. L'uomo si è improvvisamente accasciato al suolo e, stroncato da un malore, non si è più rialzato. Vani i tentativi di soccorso dei compagni di squadra, dei presenti e, successivamente, dei soccorritori del 118.

Il dramma nella serata di ieri, poco dopo le 20. Proprietario della Pizzeria Gustidea di Cagliari, in via XX Settembre 64, Fabio era una persona molto apprezzata, conosciutissima. Non soffriva di nulla, godeva di ottima salute ed era uno sportivo. Lascia la compagna Dorina ed una figlia di soli 4 anni.

"Conosco personalmente Fabio da vent'anni - racconta l'avvocato Gianfranco Piscitelli -. La sua pizzeria, conosciutissima a Cagliari, è proprio di fronte al mio studio. Ieri era il giorno di chiusura, ma questa mattina la serranda abbassata e la ferale notizia che mi hanno colpito molto".

"Ero molto affezionato a Fabio, alla sua compagna ed alla bambina che ho visto crescere - conclude Piscitelli -. Non si può morire così, giocando... ma non è un gioco. Via XX Settembre senza Fabio dietro il suo bancone non sarà più la stessa. Ciao Fabio, il tuo sempre presente sorriso lo porterò con me come tutti quelli che ti hanno conosciuto. Va sereno fratello mio, veglia sulle tue amate donne. Riposa in pace". Il funerale si terrà domani anel quartiere Genneruxi, in via Zagabria.