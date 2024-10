A Selargius chiudono tutte le scuole dopo il riscontro di un sospetto caso di variante inglese del coronavirus. Lo ha fatto sapere il sindaco Gigi Concu, tramite un comunicato condiviso su Facebook.

"A seguito della comunicazione inviataci questa mattina - riferisce -, relativa a un sospetto caso di positività alla nuova variante del Covid-19, ho appena disposto, con apposita ordinanza, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sino al 20 marzo, così come da indicazione dell’Ats".

"In attesa dell’esito delle indagini epidemiologiche si procederà con la didattica a distanza sino alla ripresa delle lezioni in presenza prevista per il 22, salvo diverse indicazioni. Il personale dell’Ats sta già lavorando per ricostruire i tracciamenti dei contatti e portare avanti la necessaria attività di screening", comunica il primo cittadino.

"Ovviamente è una notizia che preoccupa - ammette -, pur trattandosi attualmente solo di un caso sospetto (riscontrato in una scuola primaria), che ci deve portare ancora una volta a non abbassare la guardia e ad attenerci scrupolosamente a tutte le prescrizioni necessarie per contenere il diffondersi del contagio".