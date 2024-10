Intorno alle 7:50 di questa mattina, due auto, una Mini Clubman e una Mercedes classe A, si sono scontrate sulla statale 387, all'altezza del bivio di Selargius. Tre le persone rimaste ferite, una delle quali è ricoverata in gravi condizioni. È stata trasportata in ospedale dal personale medico del 118 in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. In corso la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente.