Ieri, 30 luglio, i Carabinieri della Stazione di Cagliari San Bartolomeo, al termine di un'attività investigativa scaturita dalla denuncia di furto di biciclette sporta due giorni prima da un 56enne, hanno denunciato per ricettazione un 50enne selargino, disoccupato.

I Carabinieri, come da loro riferito, hanno accertato che l’uomo, al fine di metterle in vendita, aveva pubblicato su Facebook alcune fotografie di biciclette oggetto di furto. Nel pomeriggio di ieri, i militari, unitamente a quelli della Stazione di Selargius, hanno effettuato un classico servizio di appostamento, durante il quale hanno notato un uomo uscire da un ingresso carraio di una abitazione di Selargius in quella via San Martino intento a spingere una bicicletta, riconosciuta come una di quelle sottratte al denunciante.

A quel punto è stata effettuata una perquisizione in un cortile della residenza dell’uomo, che ha permesso di rinvenire ulteriori 11 biciclette ed un motociclo Suzuki Burgman, quest’ultimo risultato rubato a Monserrato il 24 luglio scorso e riconsegnato all’avente diritto.

Delle 11 biciclette rinvenute, due sono state riconosciute per essere di proprietà del denunciante e a egli riconsegnate, mentre le altre per le quali l’uomo non ha fornito alcuna spiegazione sulla provenienza, sono state sequestrate in attesa di individuare gli effettivi proprietari.