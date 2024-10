Primo decesso da coronavirus a Selargius, si tratta di un'anziana 92enne. Lo ha fatto sapere il sindaco Pier Luigi Concu in un comunicato ai concittadini su Facebook. Concu informa inoltre che hai 40 positivi riscontrati nella casa di riposo se ne aggiungono altri sette, per un totale di 74 positivi in tutto il paese.

"Purtroppo anche Selargius si trova a piangere la sua prima vittima Covid - riferisce il primo cittadino -. Ho ricevuto da poco conferma del decesso di un’anziana ospite della Casa Alloggio Don Francesco Putzu, che non è riuscita a vincere la sua battaglia contro il virus. Si tratta di una donna, novantaduenne, che dopo aver mostrato i primi sintomi il 14 ottobre, è stata ricoverata nel reparto di pneumologia del Santissima Trinità, dove questa mattina si è spenta".

"È sempre di poche ore fa la comunicazione ufficiale che mi informa della presenza di altri casi positivi all’interno della stessa struttura - prosegue -, dove, così come segnalatomi, oggi, a seguito dei tamponi effettuati, sono risultati positivi 40 ospiti, 6 operatori e 1 volontario. I sei operatori e il volontario risultano asintomatici e, attualmente, si trovano in isolamento domiciliare, mentre gli ospiti residenti, per la maggior parte, non presentano sintomi e solo alcuni sono paucisintomatici. Mi assicurano dalla struttura che sono stati valutati e visitati dai loro medici e, dove necessario, sono state introdotte le terapie del caso; sono tutti monitorati continuamente dagli operatori sanitari, in contatto diretto con i medici, e dal responsabile di struttura della comunità orionina".

"Questi nuovi casi vanno ad aggiungersi ad altri 27 nostri concittadini positivi al Covid - spiega ancora -, uno dei quali si trova attualmente in ospedale, mentre gli altri sono sottoposti a isolamento domiciliare, e ai duecento, tra studenti e personale scolastico in attesa di tampone, delle scuole elementari di via Roma e Parigi, per le quali ieri, con ordinanza, ho disposto la chiusura".

E conclude con l'appello ai cittadini: "Numeri che ovviamente non possono lasciarci indifferenti e che mi portano oggi più che mai a richiamare il vostro senso di responsabilità. Da inizio pandemia quella di oggi è la pagina più triste e drammatica per tutta la nostra comunità, siamo in piena battaglia, per vincere è necessario che ognuno di noi faccia la sua parte. Le più sentite condoglianze ai familiari della signora, e un augurio di pronta guarigione a tutti i nostri concittadini che si trovano a combattere contro il Covid".