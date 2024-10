"Voglio complimentarmi pubblicamente con gli incivili che l’altra sera, certamente assaliti da un irrefrenabile attacco di fame, hanno ben pensato di organizzare un pic-nic in un’area recintata (in quanto sede di un cantiere), e dove pertanto vige il divieto di accesso". Così su Facebook il sindaco di Selargius, Gigi Concu, commenta, allegando le immagini, un atto di vandalismo da parte di ignoti.

"Possiamo certamente discutere sull’opportunità - e non fattibilità - di installare telecamere in ogni angolo del territorio - prosegue -, e perché no, anche scandalizzarci sul ritardo della consegna di tale area alla cittadinanza, ma sinceramente, davanti all’ennesimo gesto di inciviltà, mi sento in tutta onestà di dirvi che questo equivale semplicemente a deviare la questione".

"Il problema è uno: l'assoluta mancanza di rispetto della cosa pubblica - afferma -. Perché davanti alla stupidità, che induce alcuni a ridurre a una discarica a cielo aperto il nostro territorio, che colpa può avere un sindaco? Forse quella di non possedere le armi giuste per porre fine allo scempio perpetrato nella terra in cui viviamo e che ognuno di noi dovrebbe rispettare; partendo da una regoletta semplice semplice: i rifiuti si buttano nel cestino".

"Multe e telecamere, per le quali abbiamo investito tante risorse, possono indubbiamente essere deterrenti, ma non vanno, ahimè, a colmare il vuoto causato dalla palese mancanza di senso civico. Questo è il vero problema. Abbiamo provveduto a ripulire l'area, restiamo in attesa del prossimo pic-nic", conclude amareggiato.