Un operaio di 32 anni di Selargius è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato perquisito nella tarda serata di ieri e trovato in possesso di otto involucri contenenti 4,8 grammi di cocaina.

La perquisizione è stata estesa all’abitazione del 32enne, dove i militari hanno trovato 19 grammi di marijuana, 49 di hashish e 8.900 euro in contanti, quest’ultimi nascosti in buste sottovuoto all’interno dei vasi del giardino presente dietro la casa. Sia la droga che i soldi sono stati sequestrati e il 32enne è stato arrestato. Attualmente si trova ai domiciliari, in attesa dell’udienza con rito per direttissima fissata per oggi.