“Sogniamo e vogliamo una Selargius a misura di tutti”. L’obiettivo della Giunta comunale guidata dal sindaco Gigi Contu è una città a misura di disabile. “Per questo anni fa – spiega il primo cittadino - abbiamo avviato un percorso che ci consentirà di rendere la nostra città fruibile anche dai portatori di handicap”.

“Siamo partiti dai nostri parchi – continua - installando alcuni giochi inclusivi che consentono anche ai bimbi disabili di giocare come tutti i coetanei, questa mattina la commissione Ambiente e Servizi tecnologici, guidata dal presidente Giulio Melis, si è occupata delle nostre strade. Una piccola verifica per toccare con mano, grazie anche alla disponibilità del vicecomandante della nostra Municipale, le principali criticità che quotidianamente incontra chi è costretto a spostarsi sulla sedia a rotelle. Proseguiremo in questo senso, stilando apposite relazioni sulle varie zone del nostro territorio prese in esame, con l’intento di elaborare un progetto che, una volta reperite le risorse necessarie, ci permetterà di portare avanti l’immensa opera di abbattimento delle barriere architettoniche”.

Gigi Contu sottolinea anche: “Non nascondo che decenni di mancata cultura in tal senso oggi portano a richiedere un impegno economico non certo indifferente. Per capirci: in dieci anni abbiamo speso circa dieci milioni per la manutenzione dei marciapiedi e la creazione degli scivoli, un minuscolo passo avanti, considerando che Selargius possiede 240 chilometri di marciapiedi.