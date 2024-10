Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari nel primo pomeriggio di oggi per spegnere un incendio che ha interessato un loggiato strutturato in legno e l'area esterna di un'abitazione in via Robbia, a Selargius.

Le richieste di soccorso sono pervenute al numero di emergenza 115 intorno alle 14. I Vigili del Fuoco sono tempestivamente intervenuti sul posto con due automezzi e hanno spento le fiamme prima che potessero coinvolgere l'interno dell'appartamento. Tra le fiamme sono state localizzate e messe in sicurezza alcune bombole di GPL. Nessuna persona risulta coinvolta.

Al termine delle operazioni di spegnimento i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza e avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo, non si escludono le cause elettriche.