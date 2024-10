Intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari, nel pomeriggio, a Selargius in via Nenni. A fuoco vegetazione e un terreno adibito a deposito di materiale edile.

La sala operativa dei Vigili del fuoco ha inviato sul posto, due squadre delle sede centrale con due autopompe, due automezzi fuoristrada, con modulo antincendio boschivo. E poi ancora due autobotti, di cui una di grande capacità idrica, ed un automezzo per la sostituzione degli autorespiratori, per un totale di sette automezzi e quindici operatori che hanno circoscritto e spento l'incendio prima che le fiamme si propagassero.

Giá messa in sicurezza l'area con la bonifica dei focolai residui. Cause in via di accertamento. Presente sul posto la Polizia Locale del comune di Selargius.