Stanotte intorno alle 3, a Selargius, i carabinieri della stazione di Sant'Avendrace, al termine di alcuni accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza un 38enne tunisino, residente a Villasimius, operaio noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, alle precedenti 23,35, in Viale Monastir, controllato alla guida della propria auto e sottoposto ad esame etilometrico, avrebbe evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,88 g/l.

La patente di guida gli è stata ritirata, il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Visto l’orario, lo straniero è stato anche sanzionato amministrativamente con la contestazione di un verbale da 400 euro.