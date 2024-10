Sei uomini, tutti sardi e tutti con lo stesso nome e cognome si sono ritrovati sul divanetto di Maria De Filippi, a C’è posta per te. Dietro la busta si nascondeva una donna di 75 anni, Giusy, che 50 anni fa era stata corteggiata da un certo Antonio Loi, idraulico, che aveva conosciuto quando era andata in vacanza in Sardegna con il cugino Franco. Da Cagliari a Isili, da Ussassai a Talana fino a d arrivare a Villagrande Strisaili. L’uomo che cercava la protagonista era nato proprio a Villagrande, e aveva avuto una Fiat 1100.

A Turno sono entrati in studio i sei Antonio Loi. I primi cinque non corrispondevano alla descrizione della donna l’ultimo invece, villagrandese, aveva alcuni punti in comune con i ricordi di Giusy. Ma lui giura di non ricordare niente e chiede a Maria di chiudere la busta perché non interessato a conoscerla. La storia andata in onda ieri sera su Canale 5 ha fatto divertire tantissimo il pubblico. Alla fine due Antonio Loi hanno aperto la busta e salutato la donna.