Sei poltrone e un nuovo impianto stereo per il Gruppo oncologico dell'ospedale San Camillo di Sorgono. Un dono che arriva giusto in tempo per le festività e che è dovuto al grande cuore dei tanti che hanno contribuito con donazioni a dare sollievo ai pazienti della struttura ospedaliera.

"Obiettivo raggiunto - si legge sulla pagina Facebook del Gruppo Oncologico -. Le cose fatte con semplicità sono quelle che riescono meglio. In silenzio tantissime persone hanno contribuito a mettere insieme la somma necessaria per l’acquisto di 6 poltrone da destinare al nostro reparto DH Oncologico dell’Ospedale di Sorgono, una di queste persone nel biglietto della donazione ha esplicitamente specificato: per l’acquisto di un impianto stereo da sistemare nella sala terapie dello stesso Dh Oncologico".

"Sono arrivati sia le poltrone che l’impianto stereo - prosegue il comunicato -, ora la nostra sala terapie del DH sarà più accogliente. Grazie a chi ci ha sostenuto in questa iniziativa. Un abbraccio e Buone Feste a tutti dal Gruppo Oncologico DH di Sorgono".