In un’Isola dove i decessi hanno superato spesso le nascite; in una regione classificata in ultima posizione per il più basso tasso di natalità; in una terra dove l’inverno demografico segue una tendenza negativa e che, da oltre dieci anni, è in caduta libera, a Baunei e Santa Maria Navarrese arriva un piccolo spiraglio di positività e gioia per tutta la comunità. Sono sei i bambini venuti alla luce nell’arco di pochissime ore l’uno dall’altro. Sono Gabriele, Sofia, Emilia, Romeo, Marco e Alessio i piccoli protagonisti di una bellissima storia che li accompagnerà per tutto l’arco della loro vita.

Una storia che i genitori terranno a narrare alle prime loro richieste e che forse li vedrà protagonisti nel raccontare a loro volta ad amici, figli o nipoti. La storia di quei freddi giorni di dicembre, quando a cavallo tra le festività, delle giovani mamme si sono ritrovate nel reparto di pediatria del Nostra Signora della Mercede, con pochi specialisti a causa del critico periodo storico che la sanità sarda sta attraversando. Ma che, nonostante questo, la loro nascita è andata benissimo grazie ai medici e infermieri tenutosi reperibili per affiancare il ginecologo e l’ostetrica per il delicato momento della nascita. Racconteranno di quegli articoli che li hanno visti protagonisti e chissà che questo caso, e questa bellissima storia, non sia di buon auspicio per tante altre coppie.