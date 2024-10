Sei nuovi casi di positività al coronavirus in Sardegna, nessuna nuova vittima secondo quanto emerge dall'ultimo bollettino. Dall'inizio dell'emergenza i casi totali a livello regionale salgono a 1.330, mentre le persone decedute per Covid restano 119, dato stabile da diversi giorni.

I pazienti guariti sono in tutto 658; 553 le persone attualmente positive. Fra loro 90 sono ricoverate con sintomi, 10 in terapia intensiva e 453 in isolamento domiciliare.

Dall'inizio dell'emergenza in Sardegna sono stati effettuati 32.219 tamponi, mentre i casi testati sono complessivamente 28.519.