Sei nuove telecamere per garantire maggiore sicurezza. Con una delibera dello scorso 8 ottobre firmata dal Commissario straordinario Francesco Cicero, il Comune di Ortacesus ha approvato il regolamento per la disciplina e l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

Sei telecamere situate in altrettanti punti strategici, per un controllo completo dell’intero territorio comunale. “L’obiettivo – dichiara Cicero – è quello di contrastare atti vandalici e di micro criminalità, ma anche l’abbandono di rifiuti ingombranti negli spazi pubblici, come accaduto pochi giorni fa”.

Le nuove telecamere saranno senz’altro un metodo utile anche per forze dell’ordine: “Tra l’altro – conclude il Commissario – saranno molto importanti anche per migliorare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini”.