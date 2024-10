Fan in delirio all’aeroporto di Cagliari per l’arrivo in Sardegna di Can Yaman, l’attore turco di 32 anni, protagonista di serie tv di successo.

Il modello è arrivato ieri sull’Isola, invitato alla 5^ edizione di Filming Italy Sardegna, il Festival che si terrà dal 9 al 12 giugno a Forte Village. La manifestazione che lega per la prima volta Cinema e Televisione con proiezioni, incontri e presentazioni di film e serie televisive, coinvolgendo le più importanti distribuzioni e produzioni del piccolo e grande schermo insieme ai colossi dell’entertainment VOD e televisivo.

Can Yaman all'aeroporto si è fermato a fare foto con le fan e ha pubblicato anche un video (vedi in basso) sul proprio Instagram, che conta 9,5 milioni di follower.

Tantissimi gli ospiti che saranno presenti al Festival e dialogheranno nelle masterclass con i giovani studenti delle scuole e delle università dell’Academy Cinema, tra questi, la pluripremiata regista teatrale e cinematografica Julie Taymor, i Premi Oscar Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo, Cuba Gooding Jr. e Regina King, e poi anche Can Yaman, Veronica Pivetti, James Franco, solo per citarne alcuni. Sono quasi 60 i titoli che presenteremo tra film, documentari e serie televisive, internazionali e italiani, molti dei quali in anteprima assoluta.