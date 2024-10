In tanti hanno deciso di sfidare il freddo e per seguire la stella e il corteo dei Magi organizzato per le vie del centro storico in occasione dell'Epifania.

Alla fine è stato un successo per “Seguendo una stella...”, l'iniziativa promossa dal Comune di Sassari, dall'Associazione al Corso e dall'associazione Tusitala e inserita all'interno del progetto “Racconti Erranti”.

La nuova produzione ideata e diretta da Monica De Murtas, ha ricostruito tra sacro e profano la storia dell'Epifania una ricorrenza che attraversando i millenni è arrivata fino a noi con un ricco bagaglio di storie e suggestive leggende. Teatro, effetti scenici, danza, musica e canto hanno intrattenuto il pubblico dalle 16.00 alle 20.00 in un itinerario che si è snodato da via Carlo Alberto sino al Corso.

«Questo nuovo successo del progetto "Racconti Erranti" dimostra ancora una volta che i sassaresi amano il centro storico di Sassari – ha dichiarato la De Murtas – e hanno voglia di viverlo e frequentarlo ogni volta che si organizza qualcosa di interessante per loro».

Tantissimi bambini hanno ricevuto i dolci doni dalle Befane e hanno assistito al corteo dei Magi interpretati da Stefano Fois, Federico Pinna e Jelli Tamba.

L’evento è stato aperto dalla stella -danzatrice Valentina Solinas che con una performance densa di fascino ed eleganza ha conquistato il pubblico conducendolo sino luogo dell'avvento. Grande interesse nelle varie tappe anche per il racconto storico sulla tradizione dell'Epifania proposto da Alessandro Ponzeletti. Lunghi applausi anche per il coro giovanile dell'associazione musicale Rossini e le Note Colorate diretti da Claudia Dolce accompagnati al piano da Lia Baldassarri, oltre che per l'associazione corale “Amici del Canto Sardo” diretta da Salvatore Bulla che ha animato la serata lungo tutto il corso con coinvolgenti performance.

Finale a sorpresa con musica pop e incentrato sul brano “The Power of love” successo degli anni '80 dei Frankie goes to Hollywood. I Magi condotti dalla stella arrivati alla meta hanno salutato così il pubblico, seguendo le note e il testo della canzone, con un messaggio da custodire nel cuore “Make of love your goal” “Fai dell'amore il tuo obiettivo”.

Lo spettacolo itinerante ha visto la presenza anche delle portatrici di Luce Iole Scarduzio e Maria Benelli i costumi sono stati realizzati da Luisella Conti e Alessandra Mura per Parabatula. A creare gli effetti scenici e curare la fonica dell'evento un nutrito staff di tecnici capitanato da Tony Grandi e Titti Sisto e composto da Luca Tillocca Luca Usai, Alessandro Bogana, e Gianbattista Cuguttu.