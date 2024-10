Grande presenza di pubblico sabato nelle cave di marmo del gruppo Buonfigli-Scancella, dove i giganti di ferro della Caterpillar hanno mostrato le loro impressionanti potenzialità in un evento nazionale approdato per la prima volta in Sardegna.

Sulle tribune appositamente predisposte, oltre 800 imprenditori hanno assistito per l’intera giornata a diverse simulazioni di estrazione e movimentazione di mastodontici blocchi di marmo.

«Siamo rimasti sorpresi da una partecipazione così significativa – ha affermato Lino tedeschi, presidente e amministratore delegato della Cgt, la società importatrice dei macchinari Caterpillar in Italia, che ha organizzato l’appuntamento –. La interpretiamo come un’ottima risposta alla chiamata lanciata da Caterpillar, un segnale che fa ben sperare nel risveglio delle attività economiche in Sardegna. Abbiamo scelto la ditta di Orosei perché è un esempio di eccellenza nell’adozione di tecnologia innovativa, nello sfruttamento di cava e nell’utilizzo efficiente dei macchinari». Per l’occasione, agli interni dello stabilimento è stato presentato anche il nuovo sito internet ufficiale della Cgt.

«La partecipazione è andata ampiamente oltre le aspettative – ha detto Gianni Buonfigli, amministratore delegato della Bs Quarrysar di Orosei, che ha ospitato l’evento –. Con i nostri investimenti stiamo cercando di lanciare un input positivo per invertire l’andamento dell’economia nell’Isola. Organizzazione, continuità e innovazione sono le parole chiave per superare la crisi, ma soprattutto lavorare, lavorare, lavorare».

L’incontro è stato oltretutto un’interessante vetrina per il territorio. I visitatori, in buona misura provenienti dalla Penisola, e persino da Francia e Germania, hanno potuto conoscere le ricchezze della costa centrorientale sarda, sia minerarie che paesaggistiche e ricettive.

Grande soddisfazione è stata espressa da Marco Buonfigli, responsabile commerciale della Quarrysar: «È un onore essere stati scelti dall’azienda internazionale americana per questa presentazione delle sue macchine da movimento terra. Le nostre cave sono in continuo sviluppo sia in termini di crescita tecnologica che di sicurezza, due caratteristiche fondamentali anche della Caterpillar che, con questo evento, dimostra di credere nello sviluppo e nel potenziale delle imprese sarde anche in un periodo che non è dei migliori».