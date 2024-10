E' attesa fra stasera e domani la decisione del Consiglio di Stato sul merito della richiesta sospensiva presentata da due dei quattro consiglieri dichiarati decaduti e poi reintegrati nel Consiglio regionale della Sardegna per effetto del decreto presidenziale di fine luglio.

Questa mattina i termini del ricorso sono stati discussi in Camera di Consiglio e ora si attende il provvedimento dei giudici amministrativi. I quattro consiglieri il cui seggio è ancora in bilico, in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato, sono: Efisio Arbau (La Base), Modesto Fenu (Zona Franca), Michele Azara (La Base) e Gavino Sale (Irs).

Nel caso in cui i giudici dovessero confermare la sentenza che ha escluso i quattro dall'Assemblea entrerebbero nell'Aula Antonio Gaia e Pierfranco Zanchetta dell'Upc e Gianfranco Congiu del Partito dei Sardi (che sono stati indicati proprio nella sentenza) e quello scelto dalla Giunta per l'elezioni in sostituzione di Fenu, il consigliere comunale di Arbus Gianni Lampis (FdI).