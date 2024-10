Anche il collegio giudicante del Tar della Sardegna, dopo la pronuncia negativa da parte del presidente del tribunale amministrativo, ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dagli ex consiglieri dichiarati decaduti dal Consiglio di Stato.

Restano fuori dall'Aula, quindi, Efisio Arbau e Michele Azara (La Base), Modesto Fenu (Zona Franca) e Gavino Sale (Irs), mentre rimarranno al loro posto nell'Assemblea Pierfranco Zanchetta e Antonio Gaia (Upc), Gianfranco Congiu (PdS) e Gianni Lampis (Fdi).

Secondo i giudici amministrativi, vista anche la sentenza del Consiglio di stato del 21 luglio che modificava la modalità di conteggio dei resti, non sussiste il "periculum in mora" per coloro che hanno presentato il ricorso.

I consiglieri dichiarati decaduti sono anche stati condannati a pagare le spese processuali nella misura di mille euro per ognuno degli attuali consiglieri convenuti in giudizio e nei confronti del Consiglio regionale. Non ancora fissata l'udienza di merito del ricorso.