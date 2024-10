Oggi a Sassari, per la prima volta nella storia delle elezioni comunali, è giorno di primarie. Tutti i ciddadini che hanno superato i 16 anni, infatti, potranno esprimere la propria preferenza per uno fra i cinque nomi in corsa per rappresentare il centrosinistra alle elezioni di maggio.

I votanti dovranno sempliemente presentare un documento d'identità e la tessera elettorale.

I nomi tra cui scegliere saranno quelli di Alessandra Giudici, presidente della Provincia, Gianni Carbini, assessore comunale uscente alle Attività produttive, Nicola Sanna, assessore comunale uscente al Bilancio, Monica Spanedda, assessore uscente alle Politiche Ambientali e Angela Mameli, assessore alla Cultura della prima giunta Ganau.

I seggi saranno aperti solo oggi dalle 8 alle 21, lo spoglio partirà subito dopo la chiusura per cui si attende il nome del vincitore delle primarie già in tarda serata. Perché le primarie si chiudano al primo turno è necessario che uno dei cinque candidati raggiunga il 40% delle preferenze, se così non fosse i due candidati che raggiungeranno il risultato migliore si sfideranno poi al ballottaggio domenica prossima.