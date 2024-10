Ieri a Segariu, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Dolianova sono intervenuti in via Roma per un sinistro stradale occorso tra una Citroen di proprietà di un operaio 58enne, condotto da una 30enne di Furtei, e una Ford Fiesta parcheggiata in sosta, di proprietà di una 58enne del luogo.

I militari operanti hanno accertato che la Citroen, mentre percorreva via Roma, era andata a sbattere contro la Ford parcheggiata nella stessa via, ribaltandosi infine sulla strada. La conducente è stata soccorsa dal 118 di Sanluri e trasportata presso l'ospedale civile di San Gavino Monreale per traumi apparentemente lievi, in codice giallo e non in pericolo di vita.

Verranno eseguiti accertamenti circa il tasso alcolemico della donna al momento dello strano sinistro.