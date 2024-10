Nella serata di ieri, 04 giugno, i Carabinieri dipendenti dalla Compagnia di Sanluri hanno tratto in arresto un uomo per di maltrattamenti in famiglia.

Verso le 20.00 una donna, estremamente agitata, ha contattato il 112 per chiedere aiuto, in quanto il figlio, in evidente stato di ubriachezza, la stava aggredendo.

I Carabinieri, subito intervenuti nell’abitazione di famiglia nelle case popolari di via Nazario Sauro di Segariu, hanno, in effetti, trovato l’uomo, Antonio Vinci, 44enne del paese, in stato di semi incoscienza dovuta l’ingestione di diversi litri di vino. Tale stato però, hanno accertato i militari, non gli aveva impedito di aggredire la madre, 81enne vedova, colpendola addirittura con un vaso. Motivo scatenante del litigio è stato un banale battibecco, ma lo stato di alterazione alcolica dell’uomo ha fatto sì che la situazione degenerasse. La donna, nonostante l’aggressione non ha voluto farsi visitare dal personale medico, ma ha avuto la forza di sporgere querela per le vessazioni che ormai andavano avanti dal dicembre scorso, quando il figlio era rientrato in Sardegna dopo dieci anni trascorsi in Sicilia, “esilio” scelto dopo una condanna per gli stessi episodi, allora ai danni della moglie. L’intervento dei Carabinieri ha consentito di evitare nuovi episodi, ma soprattutto di convincere la donna ha denunciare le vessazioni.

Vinci, condotto in Caserma, dopo colloquio con il PM di turno, in particolare circa la gravità del fatto, la pericolosità e la recidività del soggetto, è stato tratto in arresto.