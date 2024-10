Per risolvere definitivamente il problema della condotta di Sedilo, che da giorni è senz'acqua, occorre rifare sette chilometri di rete idrica dal depuratore di Bau Pirastru alla cittadina oristanese.

Oggi Abbanoa ha quindi avviato i lavori per realizzare un bypass provvisorio con tubi e raccordi rigidi per superare i cinque punti nei quali la condotta è collassata e rifornire di acqua i cittadini.

Per questo lavoro straordinario servono circa 30 mila euro, mentre per risistemare definitivamente la rete serviranno stanziamenti più ingenti e per questo, nel pomeriggio di oggi a Cagliari, si terrà una riunione nella sede dell'Autorità d'ambito guidata dal commissario Alessandro Bianchi

Foto Unione Sarda.