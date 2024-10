Il vicario foraneo Padre Andrea Rossi, su autorizzazione del vescovo Mauro Maria Morfino, informa la comunità di Sedilo che da venerdì 18 a domenica 20 settembre la Parrocchia di San Giovanni Battista resterà chiusa ai fedeli per consentire le operazioni di sanificazione in seguito a un caso di coronavirus.

Secondo l’ultimo aggiornamento, le persone positive a Sedilo sono sette.

Da ieri, inoltre, è in vigore la nuova ordinanza del sindaco Salvatore Pes che ha predisposto ulteriori misure per la prevenzione del contagio.

“L’amministrazione comunale in questo momento di difficoltà invita tutti i cittadini alla massima collaborazione per limitare la diffusione del virus. Siamo stati colpiti da questa emergenza sanitaria e perciò ci appelliamo alla vs sensibilità. Evitiamo polemiche sterili, adesso non è il tempo per le critiche, c’è molto da fare”, ha detto il primo cittadino.

Le nuove disposizioni saranno valide fino al 27 settembre (24h/24h), ovvero:

a) è fatto obbligo sull’intero territorio comunale di usare mascherine quali protezione delle vie respiratorie (naso e bocca) anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale, come fermate di mezzi pubblici, spazi antistanti esercizi commerciali, o uffici pubblici o di interesse pubblico. Sono esclusi da detto obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l’uso continuativo della mascherina;

b) nei luoghi sia pubblici che privati è fatto divieto di assembramenti, di manifestazioni o eventi sportivi, culturali, ricreativi o conviviali qualora non sia possibile assicurare o garantire un adeguato livello di sicurezza ad evitare il rischio di contagio (distanziamento interpersonale, uso della mascherina, lavaggio delle mani, sanificazione e ventilazione ambientale). L’onere di garantire le condizioni di cui sopra sono a carico degli organizzatori /responsabili delle manifestazioni;

c) al fine di permettere la riapertura delle scuole in assoluta sicurezza, è differita l’attività didattica di tutti i plessi scolastici pubblici e privati presenti sul territorio comunale (pertanto la riapertura è prevista lunedì 28 settembre).