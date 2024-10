L'Istituto Zooprofilattico di Teramo ha confermato il primo caso di Lingua blu nel 2014 in provincia di Oristano. Il virus è stato rilevato su un ariete di un gregge di Sedilo morto qualche settimana fa, sul quale i veterinari della Asl 5 avevano osservato i sintomi tipici della malattia che nel 2013 aveva fatto registrare la morte di 27 mila capi.

L'animale in questione era stato vaccinato tre giorni prima della morte, ma il Servizio Sanità Animale dell'Azienda sanitaria oristanese esclude con certezza che la morte dell'animale possa essere stata causata da un "incidente vaccinale", perché quello usato è un vaccino spento che non contiene il virus della Blue Tongue che è stato invece rinvenuto negli organi dell'ariete. L'Azienda sanitaria coglie anzi l'occasione per ribadire che la vaccinazione è necessaria e sta funzionando, perché quello di Sedilo finora è l'unico caso riscontrato nel 2014 contro i 1200 focolai del 2013.