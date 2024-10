La Giunta comunale intende dare in concessione all’Avis uno stabile in via Azuni per dare continuità ai servizi rivolti ai cittadini e disciplinare nel contempo l’utilizzo di un edificio che allo stato attuale presenta criticità amministrative e strutturali.

«È nostra intenzione disciplinarne l’utilizzo con le indicazioni contrattuali che abbiamo individuato in delibera, tutelando sia il servizio che sostiene i bisogni della salute, sia l’amministrazione comunale, la quale è proprietaria del bene patrimoniale. La volontà è quella di stipulare un contratto di comodato d’uso, mai sottoscritto prima d’ora nonostante lo stabile venga utilizzato addirittura dalla metà degli anni Novanta. Gli indirizzi prevedono l’utilizzo della struttura per ben dieci anni – affermano il Sindaco Sean Wheeler e i componenti della Giunta comunale – in modo che i volontari possano programmare le attività dell’associazione. In cambio l’Avis, come da propria proposta, dovrà impegnarsi ad effettuare tutte le manutenzioni sull’edificio per garantirne la piena agibilità». La delibera di indirizzo della Giunta stabilisce la cessione dello stabile in comodato d’uso gratuito senza oneri a carico dell’amministrazione. La stessa associazione dovrà impegnarsi a effettuare lavori ordinari e straordinari di messa a norma dell’immobile. Il provvedimento prevede anche che per tutto il periodo di comodato l’Avis debba prestare la propria assistenza a titolo gratuito durante gli eventi organizzati o patrocinati dall’amministrazione comunale, per un massimo di quaranta giornate l’anno, e provvedere al pagamento dei pregressi relativi alle utenze idriche ed elettriche.