Sono Nichi Vendola e Ugo Cappellacci i governatori più amati dalle donne. E’ quanto emerge da un sondaggio online reso noto dal sito DGMag.it realizzato su un panel di 1.600 donne italiane, fra i 35 e i 70 anni, che hanno giudicato il sex appeal dei presidenti regionali.

Dopo Nichi Vendola, premiato col 18% delle preferenze per le sue politiche sociali a favore delle donne e per l'economia green, è stato scelto Cappellacci, col 17% delle preferenze, grazie "alla sicurezza di sé - è detto in una nota - ma anche al garbo che lo contraddistingue: non stupisce di vedere il presidente della Regione Sardegna sul podio, dopo aver conquistato alcuni giorni fa lo scettro del più elegante, grazie ai suoi immancabili abiti gessati curati nei minimi dettagli".

Al terzo posto, con il 15% di consensi, Enrico Rossi, governatore della Toscana. Si dividono l'ultima posizione, a pari merito con l'1% di consensi, i presidenti di Abruzzo e Piemonte Gianni Chiodi e Roberto Cota.