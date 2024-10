A San Vero Milis è risultato positivo un altro residente, si tratta del secondo. Lo ha comunicato il sindaco Luigi Tedeschi, tramite la pagina Facebook del Comune.

"In data odierna abbiamo ricevuto dalla Asl la comunicazione di un altro caso di positività per Covid-19 nella nostra comunità - si legge nel comunicato -. Attualmente perciò si contano a San Vero due casi: uno in buone condizioni di salute che si trova in regime di isolamento domiciliare, e uno che purtroppo si trova in ospedale".

"I contatti saranno sottoposti prossimamente alla verifica di eventuale contagio mediante tampone - spiega il primo cittadino -. Facciamo a tutti i migliori auguri di pronta guarigione e cogliamo l'occasione per ricordare che chiunque accusi sintomi riferibili a contagio da Covid-19, come febbre, spossatezza o difficoltà respiratorie deve immediatamente contattare il proprio medico di famiglia".