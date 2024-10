“L'Ats Sardegna ci ha informati della presenza di un secondo soggetto positivo al coronavirus”.

Ad annunciarlo, pochi minuti fa, la Sindaco di Pula, Carla Medau che aggiunge: “Si tratta di un membro dello stesso nucleo familiare del primo cittadino positivo. Vi informo che stiamo adottando tutte le misure di prevenzione previste dall’Ats, e che circa 10 persone stanno osservando la quarantena, non perché presentino dei sintomi ma perché previsto dalle regole imposte dall'Ats, che sta lavorando con grande minuzia nel ricostruire la rete di contatti”.

“Ho chiamato personalmente il nostro concittadino ricoverato in ospedale e che si trova in buone condizioni. Mi ha chiesto di ringraziarvi per la vicinanza e per gli auguri di pronta guarigione ricevuti. Stiamo sereni, manteniamo la calma,– conclude – evitiamo le strumentalizzazioni”.