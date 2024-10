Salgono a due i contagiati nel Comune di Banari. la notizia è stata data direttamente dal Sindaco Antonio Carboni: “La persona al momento non presenta sintomi da Covid-19, sta bene e ha iniziato la sua quarantena obbligatoria, come da protocollo, insieme ai familiari e chi ha avuto con lei contatti diretti, tutti prontamente identificati dall’Amministrazione comunale”.

“In questo momento – aggiunge il primo cittadino – vi chiedo di stare tranquilli in quanto la situazione è sotto controllo, come lo era prima. Ovviamente date le circostanze e vista la situazione dei casi in aumento, in alcuni paesi a noi vicini, Vi chiedo ancora di più di rispettare le regole, ancora più puntualmente se possibile, ricordando a tutti che in questo momento l’unica vera arma che abbiamo per proteggerci e per contenere il virus è solo il rimanere a casa il più possibile, uscire solo per i motivi più urgenti che tutti conosciamo da tempo, e indossare le mascherine e i guanti quando entriamo in locali commerciali o ci rechiamo a fare la spesa, a Banari e a Siligo”.