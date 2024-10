“Apprendo dall'unità sanitaria, che collegato al primo caso di mercoledì risulta positivo al Covid19 anche un secondo caso qui a Marrubiu. Chiedo ai miei concittadini, di rispettare con più forza le prescrizioni, di usare la mascherine per entrare nei locali pubblici, di applicare il distanziamento sociale e tutte le precauzioni per evitare ogni diffusione dell'epidemia da Covid19. Il nuovo positivo sta bene e auguriamo loro una pronta guarigione. Buona giornata a tutti, seguiranno aggiornamenti”.

Così il sindaco di Marrubiu, Andrea Santucciu, con l’annuncio sui social pubblicato pochi minuti fa. Nota ufficiale che segue quella di qualche giorno fa, che riportiamo integralmente qui di seguito: “Covid19 - un caso di positività, l’Unità Sanitaria ci ha appena comunicato che da questa notte esiste un caso di positività al Covid19. La stessa Unità Sanitaria sta risalendo ai contatti della persona che ha contratto il Coronavirus, che è sotto controllo e costantemente monitorato. Avremmo cura di aggiornarvi non appena avremmo maggiori notizie in merito. Intanto vi invitiamo a seguire le prescrizioni che già tante volte abbiamo dato, lavarvi le mani frequentemente, a igienizzarle, a praticare il distanziamento di almeno un metro, a utilizzare le mascherine, obbligatorie nel caso dobbiate entrare in un locale o esercizio pubblico”.

(fonte: Pagina istituzionale Fb, Comune di Marrubiu)