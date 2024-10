Il patron di Tiscali Renato Soru, 63 anni, convola a seconde nozze. Ha sposato oggi Dolores Lai, 44 anni, dirigente del Pd e già assessora alla Cultura nel Comune di Sassari. I due si sono sposati con rito civile questo pomeriggio a Osilo, nel suggestivo castello dei Malaspina. Il ricevimento, al quale sono invitati pochi intimi, si terrà nella tenuta dei genitori della sposa, nell'agro alle porte di Sassari.

Tra gli invitati l'archistar Stefano Boeri, l'ex presidente del Consiglio regionale e attuale capogruppo dem Gianfranco Ganau e l'attuale presidente del Psd'Az Antonio Moro.

Soru è stato governatore della Sardegna dal 2004 al 2009, segretario regionale del Pd dal 2014 e al 2016, ed europarlamentare fino al 2019. L'anno scorso è ritornato al vertice di Tiscali come amministratore delegato e sta ora guidando l'azienda verso una trasformazione epocale con il posizionamento, prima in Italia, come Smart Telco e Digital Service Operator, focalizzato sulla fornitura dei servizi e applicazioni digitali su tecnologia ottica e 5G.