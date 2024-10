E' un progetto ambizioso, di quelli che solo chi ama davvero la comunità, il sociale, il mettersi a disposizione farebbe. Ebbene il Tour Family in Sardegna è partito con l'obiettivo di mettere in rete i comuni dell'isola per il benessere familiare! Un viaggio di scoperta, che fa emergere, racconti e certifichi quanto di family c'è nella nostra Sardegna.

Questo il progetto della regione Sardegna, in collaborazione con l'Agenzia per la famiglia della Provincia autonoma di Trento, e con il supporto di TSM-Trentino School of Management che propone un ciclo di incontri per presentare alle municipalità sarde un'esperienza innovativa in tema di politiche di benessere familiare. Un progetto dove la famiglia è al centro e i comuni saranno in rete per parlare del giusto benessere familiare.

Un tour di seminari online, di un'ora ciascuno, durante i quali viene presentata l'esperienza della rete italiana dei "Comuni amici della famiglia" attraverso le testimonianze di amministratori e famiglie insieme al contributo del Comune di Alghero, città pilota del Network Family in Italia, e alle pillole di competenza espresse da voci autorevoli ed esperte.

Obiettivo del progetto è la diffusione del Network "Family in Italia” partito con il comune di Alghero che grazie anche al Marchio Family è riuscito a trovare la strada giusta per proseguire il percorso di sensibilizzazione e che ora proseguirà nell’isola.

Ogni puntata ha come protagonista comunità curiose di intraprendere il percorso di sviluppo di politiche familiari e di entrare a far parte del network. Questa seconda puntata in diretta domani 11 novembre alle 16:00 sulla pagina facebook @Family in Sardegna e sul canale Youtube Family in Sardegna vedrà protagonista la Città Metropolitana di Cagliari.

La seconda puntata:

Sarà Erika Pirina giornalista e ideatrice del laboratorio per bambini "A scuola di notizie" a moderare gli incontri ai quali parteciperanno sempre Mauro e Filomena Ledda Coordinatori del Network nazionale comuni amici della famiglia.

Giovanni Deiana, Dirigente Servizio Politiche per la famiglia della Regione Sardegna specificherà perché e come l’isola ha scelto di sposare il progetto Family e come verrà portato avanti.

Ospite d’onore sarà il sindaco della Città Metropolitana di Cagliari Paolo Truzzu che racconterà l’importanza di aderire al Network per una realtà che conta oltre duecentomila abitanti. Seguirà l’intervento del vice sindaco Roberto Mura autore della mozione per “Cagliari a misura di famiglia”. Dal vice sindaco al direttore della Città Metropolitana Stefano Mameli per entrare nei dettagli amministrativi della rete dei comuni che aspira ad essere family friendly.

Il questo secondo incontro il comune di Alghero sarà rappresentato dall’assessora Giorgia Vaccaro che racconterà l’esperienza della cittadina della Riviera del Corallo con il Marchio Family, mentre il dirigente Vanni Martinez preciserà le modalità del Network attivate con le strutture ricettive.

Luciano Malfer, Dirigente Agenzia per la famiglia Provincia autonoma di Trento racconterà i benefici delle politiche familiari per lo sviluppo economico sociale. La pillola dell’esperto sarà affidata a Paolo Masile, pediatra e studioso, che introdurrà il binomio natalità e sviluppo economico.

Anche questa puntata ospiterà un comune del Trentino per raccontare le azioni poste in essere per rendere vivibile e a misura di famiglia ogni comunità. Sarà il comune di Rovereto a dialogare con la Città Metropolitana di Cagliari grazie agli interventi dell’assessore al Benessere alla Promozione Sociale Mauro Prevedi e la responsabile dell’ufficio cultura, sport, politiche giovanili Ada Maria Bianchi.

Ci saranno poi i contributi delle famiglie Laura e Andrea Oliva con Gabriele e Matilde e Antonio e Sabrina Vinci con Matteo, Marco e Margherita ad arricchire con leggerezza e storie di vita la puntata digitale. Chiuderà la puntata la performance familiare di Maddalena e Caterina Ghiani.