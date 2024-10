Tutto è pronto a Sorradile, piccolo centro della provincia di Oristano che si affaccia sul Lago Omodeo, per la grande festa del Barigadu. Le ragazze del Gruppo folk Serra Ilighes, organizzatrici dei 3 giorni di festa in onore di Sant’Isidoro, hanno ufficializzato qualche giorno fa gli appuntamenti che nel prossimo weekend animeranno piazza Umberto.

Si inizierà venerdi 18 agosto alle ore 21.30, con i balli della tradizione a cura di Michele Fadda e il concerto dei Zenias, gruppo etno-Folk composto da Peppino Bande (organetto,fisarmonica e tastiera), Manuela Bande (voce), Salvatore Deriu (chitarra), Giuseppe Tedde (batteria/cajon) e Tore Falchi (basso/trunfa).

Il clou dei festeggiamenti sarà sabato il 19, quando alle ore 21.30 i riflettori si accenderanno per “Barigadu in Festa”, l’evento che riunisce tutte le tradizioni folkloristiche dei nove paesi appartenenti all’Unione dei Comuni del Barigadu. Oltre al Gruppo folk Serra Ilighes, si esibiranno: i Gruppi folk San Sebastiano di Samugheo accompagnato da Tore Corda e Tradizioni popolari di Fordongianus accompagnati da Mattia Marras; i gruppi in maschera Sa Maschera ‘e cuaddu e Sos Corriolos di Neoneli, S’intibidu di Ardauli, S’urtzu e sos bardianos di Ula Tirso, il coro femminile Su Nennere di Busachi accompagnato da Alessio Carrus e poi le esibizioni delle coppie in abito tradizionale di Neoneli, Busachi e Nughedu SantaVittoria.

Oltre sessanta paesi delll’Isola prenderanno parte alla grande sfilata degli abiti tradizionali.

E ancora, tanti gli ospiti: il Gruppo folk Sant’Antonio di Gallura accompagnato da Lorenzo Chessa; il Gruppo folk dell’Associazione folkloristica Abbasantese accompagnato da Mattia Marras, il Coro dell’Associazione folkloristica Abbasantese diretto da Antonio Lotta; i gruppi in maschera Sonaggios e s’utzu di Ortueri e Su Sennoreddu e sos de s’Iscusorzu di Teti.

Il gran ballo finale sarà affidato a Carlo Crisponi, Michele Fadda e Roberto Tangianu.

L’ evento sarà presentato da Giuliano Marongiu e trasmesso in diretta su Sardegna Live.

Domenica20 agosto, invece, alle ore 10.30, si terrà la processione per le vie del paese con il simulacro del Santo, accompagnata dalle componenti del gruppo folk e dai cavalieri di Sorradile. Seguirà la Santa Messa. Alle ore 21.30 sul palco l’organettista locale Michel Fadda che aprirà la serata dedicata ai canti a chitarra con Franco Figos e Marco Manca accompagnati da Giuliano Pinna.