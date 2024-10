La Gallura si prepara a ospitare la seconda edizione dell’asta aziendale sarda di capi bovini di razza Limousine.

L’iniziativa, ideata dall’allevatore Piero Azara, è in programma per sabato 4 marzo presso l'azienda Crbl, in viale Rudalza n. 18 lungo la strada per Porto Rotondo.

I capi da battere sono dieci, sei maschi e quattro femmine, tutti compresi tra i nove mesi e i quattro anni di età.

A mettere in vendita i bovini di razza Limousine sono le aziende di Olbia di Piero Azara, Marco Marrone, Giovanni Maria Usai e dei Fratelli Isoni. Il battitore dell’asta è l’esperto internazionale sulla razza, Sandro Multineddu.

L’inizio dell’asta è fissato alle 11 ma a partire dalle 10 gli addetti ai lavori e gli appassionati potranno entrare all’interno dell’azienda per prendere visione dei capi.

«La Coldiretti Nord Sardegna sostiene questo progetto fin dalla sua nascita – afferma il presidente di Coldiretti Gallura, Gianbattista Manduco. Per la crescita del comparto zootecnico, uno dei settori centrali nello sviluppo dell’economia gallurese, è importante creare dei momenti di incontro tra gli operatori del settore. Si tratta di aste tipiche della tradizione francese che hanno la capacità non solo di coinvolgere gli allevatori ma anche di stimolare le nuove generazioni verso la valorizzazione dei propri allevamenti».

In questi giorni la Coldiretti Nord Sardegna è al lavoro, insieme alla Regione Sardegna e all’Ara (Associazione regionale allevatori), per programmare la campagna di vaccinazione dei bovini e per poter offrire ai produttori la soluzione più vantaggiosa.