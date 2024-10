Scadranno venerdì 24 novembre le adesioni alla seconda edizione del presepio banarese.

L’iniziativa, portata avanti dall’Amministrazione comunale di Banari e dalla Parrocchia di San Lorenzo, ha come finalità quello di promuovere l’arte presepiale nel territorio e di far riscoprire, in modo particolare ai giovani, la tradizione di costruire il Presepe e di vivere in maniera più partecipativa le feste di Natale.

La partecipazione è riservata agli abitanti e alle Associazioni locali ed è totalmente gratuita.

I presepi dovranno essere realizzati all’esterno, nel centro abitato del paese, improrogabilmente entro venerdì 8 dicembre per poter essere anche visitati per la manifestazione “Carrelas in festa”. Gli stessi potranno essere realizzati in maniera artigianale utilizzando qualsiasi tecnica e materiale.

La commissione, formata da cittadini ed esperti, farà visita al luogo dove è esposto il presepe nella settimana dal 18 al 25 Dicembre e darà una sua valutazione, insindacabile, in base all’originalità, bellezza, creatività e qualità complessiva. Le opere dovranno essere rimosse dopo le festività natalizie.