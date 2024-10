“Auguri al dottor Sebastiano Canu per la sua fresca laurea in economia aziendale. Il nostro Super Mega tifoso Sebastiano Canu (meglio conosciuto su fb come Seba Ligalizzato Canu) ha raggiunto un bellissimo e grandissimo traguardo: si è laureato in Economia Aziendale. La grande famiglia dell’Ossese, si congratula con il nostro ineguagliabile supporter, per essere riuscito con caparbietà, determinazione, applicazione e specialmente tanta passione, che lo hanno contraddistinto in questo percorso, nel coronare questo sogno, con il raggiungimento di un obiettivo non semplice per chiunque, ma lui lo ha superato “alla grande” come spesso dice simpaticamente il nostro presidente. Un altro bel tassello di vita si aggiunge ad una bellissima persona, che molto ha da insegnare anche a noi tutti e sempre Forza Ossese”.

Il post sui social, curato dall’Ufficio Stampa Polisportiva Ossese, accompagnato dalla bella foto di Sebastiano, è un tripudio alla vita, all’abbattimento di tanti ostacoli che di fatto non lo sono, ma solo la voglia e la tenacia di un 28enne, con tantissime persone che gli vogliono un bene dell’anima, superano ogni cosa.

Vanna e Tonino in primis, mamma e papà di Sebastiano (nella foto), il collega e amico di sempre, Pietro Muraglia, di Codrongianus, Daniele Porcheddu, insieme a tantissime persone che hanno reso felici le giornate del super tifoso, che da ieri è laureato in Economia Aziendale, con la tesi sperimentale discussa dal titolo “La ricerca causale di marketing”. Ovviamente, per via delle disposizioni del Covid-19, la discussione della tesi è stata fatta in remoto sul sito dell’Università. Auguroni Dottore!