La Sardegna rischia di tornare in fascia bianca solo dopo Pasqua, forse non prima del 12 aprile. Per cambiare nuovamente colore, infatti, servirà registrare parametri sotto soglia per almeno tre settimane consecutive. E' quanto emerge dal combinato disposto degli ultimi due decreti adottati dal governo a fronte dell'ordinanza del ministro della Salute, firmata ieri, che ha disposto il passaggio dell'Isola dalla zona bianca a quella arancione, dove dovrà rimanere per 15 giorni.

L'ultimo Dpcm, infatti, "sospende" la zona gialla dal 15 marzo al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile, mentre per i tre giorni di Pasqua (3, 4 e 5 aprile) sarà in vigore, anche nell'Isola, la zona rossa.

Il decreto del 14 gennaio, che conferma la divisione dell'Italia a colori rispetto alla diffusione del contagio da Covid, prevede inoltre che per ottenere lo status di zona bianca una regione deve mantenere "l'incidenza settimanale dei contagi inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso". A questo punto, uno spiraglio per "anticipare" la fascia bianca - sempre che ci si trovi in presenza di numeri sotto soglia - potrebbe arrivare dal tipo di conteggio delle settimane sull'incidenza per 100mila abitanti: se scatta dal cambio di colore l'Isola dovrà attendere il 12 aprile, se invece il conteggio non viene fermato in fascia arancione si potrebbe ipotizzare un ritorno a misure meno restrittive anche prima.