L’autrice è particolarmente amata per il suo modo di spiegare i concetti con estrema semplicità, con un linguaggio preciso ed impeccabile ma alla portata di tutti. Durante i corsi (pubblici e privati), interviste e seminari, riceve costantemente feedback positivi per la sua capacità di incantare gli interlocutori con la sua semplicità d’espressione e forte umiltà. Le sue ospitate mediatiche hanno riscosso sempre molto successo, e ad oggi conta oltre 27.000 followers fra i vari social network.

Elena a soli 31 anni è un’affermata consulente di Marketing, che, spinta dalla passione e dall’amore per il lavoro a cui si è sempre totalmente dedicata, con grande responsabilità ed umiltà, ha iniziato circa due anni fa un percorso come docente presso il carcere di Badu e Carros (Nuoro) in cui insegna Marketing ai detenuti dell’alta sicurezza, percorso poi evolutosi con la stesura del

libro in oggetto, della cui esperienza in carcere conserva la capacità di farsi comprendere da ogni tipologia di interlocutore, qualunque sia il suo livello di conoscenza in merito.

Per prenotare il tuo posto all’evento, clicca su questo link: https://www.presenzaonlineefficace.com/corso/

Per motivi logistici, gli ingressi sono a numero limitato.

Dove seguire Elena?

Di seguito, i link dei suoi Social:



Facebook: http://www.facebook.com/elena.setzu.esetz LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/elena-setzu-0b60861b/ Telegram.me: @elenasetzu

Instagram: @setzuelena

Sito Web Personale: http://www.elenasetzu.it

Sito Web Libro: http://www.presenzaonlineefficace.com