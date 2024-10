Gennaio è il periodo in cui i ragazzi della terza media iniziano a farsi un’idea sull’Istituto superiore in cui iscriversi per proseguire il loro percorso di studi.

Non sono da meno quelli del Meilogu. A questo proposito, il Comune di Bonorva ha iniziato una sorta di “Campagna” in favore del locale istituto agrario.

Come annunciato nella pagina Facebook, l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Massimo D’Agostino, in collaborazione con la Dirigenza scolastica, è impegnato in una serie di iniziative per promuovere l’Istituto.

«Questa Scuola, oltre che garantire sicuri panorami professionali, è infatti perfettamente calata – si legge nel post – nel contesto socio produttivo della nostra regione e rappresenta senz'altro un'ottima scelta».

Il Comune ha anche specificato come La Provincia di Sassari è impegnata in una serie di importanti procedure di adeguamento e messa a norma degli impianti di distribuzione idrica mentre nei prossimi mesi verrà anche ristrutturato il piccolo ma moderno minicaseificio, adiacente alla Scuola. «Laboratori, attrezzature e altri importanti presidi scolastici, unitamente ad una schiera di progetti pensati dal Corpo Docente, concorrono a favorire la scelta».

Tra le iniziative che verranno messe in atto, anche la nascita di un Centro Ippico con pista, campo di gara, box e altre strutture di accoglienza che «Coinvolgerà senz'altro i ragazzi dell'Istituto Agrario così come importanti progetti sulla filiera cerealicola e della produzione di prodotti da essa derivati. insomma un quadro completo di iniziative che pongono senz'altro l'Istituto Agrario di Bonorva quale scelta ottimale per i nostri giovani che vogliano avere un sicuro riferimento nel futuro percorso professionale».