Vanno avanti i controlli della Polizia locale di Sassari nelle scuole superiori cittadine. In due di queste gli agenti hanno sequestrato alcuni grammi di marijuana mentre un uomo è stato denunciato per cessione di sostanza stupefacente. Inoltre uno studente è segnalato alla Prefettura per detenzione di marijuana.

Grazie all’ausilio dell’unità cinofila, vicino a un altro istituto, sono state scoperte e sequestrate alcune dosi di sostanza stupefacente.

I controlli sono stati estesi ai giardini e ai capolinea dei mezzi di trasporto pubblico. Tra l'emiciclo Garibaldi e i giardini di via Tavolara sono state identificate e segnalate alla Prefettura tre persone che detenevano marijuana.

Sono costanti anche le iniziative formative al liceo artistico Figari e al Polo tecnico Devilla dove sono stati approfonditi i temi delle responsabilità penali e amministrative legate al consumo e allo spaccio di sostanze, e allo stesso tempo hanno affrontato anche il discorso della dipendenza e dei danni che essa provoca alla persona.