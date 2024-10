Nella giornata di oggi a Fonni le scuole medie resteranno chiuse. Infatti, a causa del nubifragio della scorsa notte, gli edifici scolastici si sono allagati.

"Gli operai del Comune sono già al lavoro con il personale della scuola per ripulire tutto. Speriamo di rendere nuovamente la scuola agibile già domani" ha detto il sindaco Daniela Falconi.

"I tecnici del Comune, l'impresa che sta effettuando i lavori davanti alle scuole e il progettista stanno effettuando tutti i sopralluoghi del caso per sistemare immediatamente i locali scolastici ed evitare che questo problema si ripresenti. Io sono molto arrabbiata e mi scuso per questi disagi - conclude il primo cittadino di Fonni -. Stiamo facendo il possibile per risolvere il problema nel più breve tempo possibile".